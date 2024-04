Diante da Arena lotada, o Grêmio venceu o Juventude por 3 a 1 e conquistou o hepta do Gauchão.

O Tricolor Gaúcho sofreu um pequeno susto no começo, com o gol do adversário, mas buscou o resultado positivo ainda na primeira etapa do duelo.

Após a conquista, o Grêmio precisa virar a chave rápido e focar no próximo compromisso da Libertadores 2024.

Com o último título no torneio em 2017, o Tricolor quer aproveitar este ano para vencer a competição pela quarta vez na sua história. O Imortal estreou com uma derrota diante do The Strongest e agora busca a recuperação contra o Huachipato, na terça-feira (9), às 19h (horário de Brasília), na Arena.

Para o confronto, Renato Portaluppi deve entrar em campo com o time titular, o mesmo da conquista do Gauchão. O adversário estreou com um empate diante do Estudiantes, da Argentina, pelo placar de 1 a 1, dentro de casa.

RENATO FALA SOBRE GRUPO DO IMORTAL

Após conquistar mais um título no comando do Grêmio e chegar a 10ª taça no Imortal, Renato comentou sobre as críticas que o elenco recebeu. Então, o treinador destacou que o time demorou para buscar reforços no mercado da bola, mas eles chegaram no momento certo. Além disso, ressaltou a importância do hepta.