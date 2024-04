Um acidente envolvendo duas motocicletas ocorreu no início da tarde desta terça-feira, dia 9, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela equipe do Extra de Rondônia, a colisão entre os veículos aconteceu no cruzamento da Avenida 821 com a Travessa 822.

No momento do choque, ambos os condutores sofreram ferimentos e foram prontamente socorridos e encaminhados ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar de Trânsito foi acionada e isolou a área para permitir os trabalhos da Polícia Técnico-Científica (Politec). Após isso, a ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia.

>>>Vídeo abaixo: