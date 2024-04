No dia 08 de abril, o presidente do partido União Brasil em Chupinguaia, Alex Hiper Agro, reuniu lideranças políticas da cidade para consolidar uma aliança visando fortalecer a terceira via na corrida pelo cargo de prefeito do município.

Este movimento político marca uma nova fase na busca por uma gestão municipal transparente e comprometida com o progresso de Chupinguaia.

O jovem empresário de 31 anos, Alex Hiper Agro, vem se destacando como uma figura proeminente na política local. Ele enfatizou a importância da união de grandes nomes, como Carlito Alves, Jardel Gomes, Guilherme Fontana, Cassio Lopes, Felipe Oliveira, entre outros, para alcançar o sucesso nas próximas eleições.

A população de Chupinguaia tem clamado por uma terceira via política limpa e transparente, com novas ideias e projetos concretos voltados para o bem-estar da comunidade.

Alex Hiper Agro destacou ainda a força da parceria com o atual governador Coronel Marcos Rocha, o Vice-governador Sérgio Gonçalves, a Deputada Federal Cristiane Lopes e o Deputado Estadual Cirone Deiró. “Essa união política fortalece o grupo, proporcionando uma campanha robusta e positiva, centrada no progresso e no benefício da população de Chupinguaia-RO”, comentou.

A aliança formada sob a liderança de Alex Hiper Agro representa uma nova esperança para os cidadãos de Chupinguaia, que anseiam por uma gestão municipal comprometida com a democracia, a transparência e o desenvolvimento sustentável. A campanha eleitoral que se inicia promete ser marcada por debates construtivos, projetos inovadores e uma visão unificada para o futuro da cidade.