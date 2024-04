Buscando realizar os ajustes necessários, a Secretaria Municipal de Esportes (Semes) iniciou as obras de reforma do Ginásio Jorge Teixeira em Vilhena.

O projeto de reforma é uma parceria entre a Prefeitura e o Governo Federal, que alocou recursos superiores a R$ 1,2 milhão para a realização da obra.

Os trabalhos no local começaram nesta quarta-feira e têm previsão para serem concluídos em sete meses. Durante este período, as atividades serão suspensas. O último evento realizado no ginásio neste ano foi nesta terça-feira, 4, no confronto da Copa do Brasil de Futsal entre a equipe vilhenense Deportivo Futsal e a equipe paraense Pulga Futsal.

A reforma do Ginásio Poliesportivo Jorge Teixeira é resultado de uma emenda parlamentar do deputado federal Coronel Crissóstomo. Todo o projeto envolverá ações de acessibilidade, uma área coberta de 2.560,10 m², juntamente com serviços essenciais de infraestrutura, além do calçamento e a construção de um novo muro.

Silmar de Freitas, secretário municipal de Esportes, destacou que as intervenções no ginásio serão abrangentes. “Este foi o último evento que realizamos no Ginásio este ano. Era uma obra necessária, pois agora, vamos realizar a restauração das instalações, incluindo a construção de banheiros masculinos e femininos acessíveis a pessoas com deficiência, rampas de acesso para cadeirantes nos portões de entrada, além de um espaço dedicado a cadeirantes nas arquibancadas. Também está prevista a modernização da quadra poliesportiva e do palco, entre outras melhorias”, finalizou o secretário.