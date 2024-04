Técnicas e cultivos da qualidade do grão de café de Rondônia viraram atração durante feira de agronegócio e inovação de uma instituição financeira, em Vilhena.

O Projeto Degusta Café 80+ trouxe inovação tecnológica e condições para o agricultor conhecer a qualidade do café que produz. O evento aconteceu entre os dias 4 e 6 de abril, no Parque de Exposições Ovídio Miranda de Brito, e teve como objetivo difundir conhecimentos, tecnologia e oportunidades para todas as cadeias produtivas do agronegócio.

A Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RO) esteve presente no evento, levando um dos carros-chefe do desenvolvimento agroeconômico do Estado, o Projeto “Degusta Café 80+, que tem contribuído na qualificação do produtor rural familiar, que passa a conhecer melhor o seu café.

O diretor-presidente da Emater-RO, Luciano Brandão explicou que, através do projeto, os extensionistas fazem a demonstração de métodos do perfil de torra do café na propriedade do cafeicultor, mostrando a qualidade do grão e o sabor da bebida que a família está produzindo.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o incentivo à produção, com técnicas modernas, é importante para que os produtores rurais possam ter acesso às inovações, a fim de melhorar a qualidade de sua produção. “Essa é uma das diretrizes do Estado e a Emater-RO tem desempenhado um papel crucial nessa missão, contribuindo para que o café de Rondônia chegue em todos os cantos do país com excelente qualidade, competindo com os melhores cafés do Brasil”, ressaltou.

FEIRA DE INOVAÇÃO

Durante o evento, participantes de diversos municípios tiveram a oportunidade de assistir uma palestra sobre colheita e pós-colheita de cafés robustas amazônicos, ministrada pelo extensionista da Emater-RO, Marcelo Santos Lopes, do escritório de Rolim de Moura.

Ainda no estande, a extensionista da Emater-RO, especialista em degustação de café, Daniela Dalazem abordou a qualidade dos cafés Robustas Amazônicos e apresentou aos participantes o Projeto Degusta Café 80+, que prevê um café de maior qualidade, com pontuação acima de 80.

O evento do agronegócio é o primeiro do ano, sediado na região Cone Sul do Estado, que ofereceu aos agricultores, pecuaristas e empreendedores mais uma oportunidade de mostrar e conhecer o que há de melhor no comércio, indústria e prestação de serviço do ramo agropecuário. O evento reuniu mais de 180 expositores, que levaram novas tecnologias para melhoria das atividades de campo, com oportunidades de negócios e geração de renda para a região.