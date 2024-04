A pecuária, um dos principais motores da economia brasileira, está experimentando uma revolução impulsionada pela adoção de tecnologias inovadoras e pela crescente preocupação com a sustentabilidade.

Essa nova era da pecuária foi destaque na Sicoob Agrotech, feira de agronegócio e inovação realizada de 4 a 6 de abril, no Parque de Exposições Ovidio Miranda de Brito, em Vilhena (RO).

Entre as soluções inovadoras apresentadas na feira destaca-se o sistema Cownter, uma tecnologia que revoluciona o monitoramento do rebanho. Desenvolvido para auxiliar os pecuaristas nas práticas sustentáveis, o Cownter permite o monitoramento do rebanho por perímetro, seja piquete, curral ou pasto. Ao transformar imagens em informações numéricas, a ferramenta fornece dados precisos sobre o número de animais, sua posição (em pé ou deitados/ruminando) e até mesmo sobre seu comportamento alimentar.

Para Alex Silva, doutor em zootecnia, a inteligência artificial está desempenhando um papel fundamental na transformação da pecuária. Equipamentos como os utilizados para contagem de animais e detecção de estresse térmico estão se tornando cada vez mais comuns. Além disso, a tecnologia artificial está sendo empregada na predição da massa de forragem e altura do pasto, permitindo um ajuste mais preciso na lotação e suplementação animal.

O zootecnista também destaca a importância da busca por novidades pelos produtores. Com o acesso facilitado a informações, tanto em lojas agropecuárias quanto na internet, os produtores têm a oportunidade de encontrar tecnologias que se adequem à realidade de suas propriedades. “O ideal é estar aberto às novas tecnologias. Buscar novidades e ver o que mais se enquadra na realidade de sua propriedade”, afirma Silva.

Gabriela Pioli, bióloga, técnica agropecuária e uma das palestrantes do evento, ressalta ainda a importância dos chamados ‘escritórios verdes’ na busca pela pecuária sustentável. Esses escritórios atuam na regularização dos produtores de gado, promovendo a interação entre os produtores e os órgãos competentes. Segundo ela, a pecuária sustentável é aquela que não apenas minimiza seu impacto ambiental, mas também busca ativamente a preservação dos recursos naturais.

Em resumo, a Sicoob Agrotech não apenas demonstrou o potencial transformador das tecnologias na pecuária, mas também reforçou a importância da sustentabilidade como pilar fundamental para o futuro do setor. Com soluções inovadoras e uma abordagem proativa em relação à preservação ambiental, a pecuária do futuro promete ser mais eficiente, rentável e, acima de tudo, sustentável.