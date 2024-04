Neste fim de semana 38 equipes esportivas dos municípios de Primavera de Rondônia e de Parecis foram contempladas com materiais esportivos e uniformes que foram distribuídos gratuitamente através de uma emenda parlamentar destinada pela deputada estadual, Rosangela Donadon (União Brasil) para incentivar o esporte em Rondônia.

Foi realizado o torneio de Futebol Society nos municípios que contou com equipes de masculinas e femininas que participaram da competição. Em Primavera de Rondônia 20 equipes foram beneficiadas com materiais esportivos e uniformes . Já em Parecis 18 equipes foram beneficiadas.

“Quero expressar minha profunda gratidão a todos os competidores, que estão participando da competição. Agradeço à Federação Rondoniense de Soccer Society e à Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel) por serem nossos parceiros nessa jornada esportiva ao amigo desportista Natalzinho Jacoob que está trabalhando na organização dessa linda competição”, disse a parlamentar.

A deputada Rosangela Donadon destacou que destinou cerca de R$ 1,5 milhão para promover o esporte em todo o estado de Rondônia e tornar este torneio uma realidade emocionante. A competição contará com 544 partidas em 20 municípios e 3 distritos.

“Acredito firmemente que investir no esporte é investir em educação, lazer, saúde e na qualidade de vida de nossa população. Podem sempre contar com o meu apoio para trabalhar em prol do bem-estar da população de Rondônia!”, disse Rosangela Donadon.

Esta ação não apenas fornece recursos materiais para as equipes, mas também fortalece os laços comunitários, promove a saúde e o bem-estar, além de oferecer oportunidades para os jovens se envolverem em atividades construtivas e saudáveis. Que iniciativas como esta continuem a inspirar e promover o desenvolvimento em toda a região.