Em sessão do júri, ocorrida nesta quarta-feira, 10, com atuação do Promotor de Justiça Marcus Alexandre de Oliveira Rodrigues, o Ministério Público (MP) obteve a condenação de três integrantes de facção criminosa, por dois homicídios duplamente qualificados e por crime de porte ilegal de armas de fogo, praticados contra as vítimas Francisco Carlos Gomes e Vilmar Matos dos Santos, ocorridos em novembro de 2018, em Porto Velho.

Os jurados acataram as provas produzidas pela Delegacia de Homicídios de Porto Velho, apresentadas a eles pelo Ministério Público, e entenderam que os três réus eram integrantes de facção e mataram Francisco e Vilmar por acharem que eles eram da facção rival.

As vítimas não tinham passagens pela polícia, sendo que um deles era pintor e o outro condutor de mototáxi.

O julgamento demorou 12 horas e as penas somadas chegam a 131 anos de reclusão, ou seja, dois acusados pegaram 45 anos de prisão cada um e o terceiro pegou 35 anos.

Para o Promotor de Justiça, essas condenações representam uma resposta à sociedade para a nociva e perigosa “guerra entre facções” que ocorre em Porto Velho e deixam dezenas de mortos e feridos, inclusive pessoas inocentes.