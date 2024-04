A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia realizou uma apreensão histórica na noite da última quarta-feira (10) no estado. Durante uma fiscalização na BR 364, próximo ao Km 1.0, no município de Vilhena/RO, mais de 400 kg de drogas ilícitas foram apreendidos.

Durante a fiscalização, a equipe de plantão ordenou a parada de um caminhão, tracionando um semirreboque, conduzido por um homem de 50 anos. O motorista alegou que estava levando uma carga até Boa Vista/RR e estava retornando apenas com pallets de madeira e algumas caixas contendo carenagens de motocicletas.

A equipe solicitou a abertura da tampa traseira do semirreboque para inspeção da carga, momento em que o condutor demonstrou excesso de nervosismo diante da ação dos policiais. Foi então questionado se ele estava transportando drogas, ao que o homem confirmou, inclusive fornecendo a localização dos entorpecentes no compartimento de carga. As drogas foram encontradas em caixas pequenas no interior do compartimento de carga e debaixo do banco na cabine.

O infrator admitiu ter adquirido uma parte do material ilícito em Porto Velho e outra parte em Vilhena, com a intenção de levá-lo para Goiás e São Paulo, em troca de R$ 20 mil pelo serviço. Além disso, a estampa de alguns tabletes de drogas indicava ‘Made in Colômbia’, evidenciando a transnacionalidade do delito devido à origem estrangeira dos entorpecentes.

No total, foram apreendidos 294.59 kg de skunk e 106.78 kg de cloridrato de cocaína, totalizando quase 401,31 kg de entorpecentes. O condutor foi preso em flagrante por tráfico de drogas e está à disposição da autoridade policial. As drogas foram encaminhadas à Polícia Judiciária para destruição.

>>>Vídeo: