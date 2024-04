O renomado advogado Carlos Augusto de Carvalho França, presidente municipal do AVANTE, é o mais novo pré-candidato a prefeito no município de Vilhena.

Em visita á redação do Extra de Rondônia na manhã desta quinta-feira, 11, França, como é popularmente conhecido, afirmou que suas pretensões não são políticas e sim administrativas. “É necessária uma readequação radical das questões administrativas para que Vilhena retome o rumo do desenvolvimento”, analisa.

Nascido no município de Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro, Carlos França chegou em Vilhena em 1989, onde começou a exercer plenamente a profissão advocatícia, labutando em diversas áreas do Direito.

Em 1991, a convite do então prefeito Lorivaldo Huttnann, ingressou no quadro da Procuradoria do Município de Vilhena, situação está que perdurou por várias outras gestões públicas até o final do ano de 2008. Também foi Procurador Jurídico da Câmara de Vereadores de Vilhena, sendo a última no biênio de 2015/16.

Já em 2023, preenchidas as condições legais de idade e tempo de contribuição, lhe foi deferida e concedida a aposentadoria. “Quero ajudar meu Município e continuar contribuindo na parte administrativa. Tenho projetos isso e é só colocar em prática. Essa é a minha mensagem nesse momento político o qual coloco meu nome à disposição do eleitoral local”, destaca.