Na manhã desta sexta-feira, 12, moradores de Cerejeiras e região enviaram imagens para a redação do Extra de Rondônia mostrando preocupação com a erosão que, a qualquer momento, poderá interromper o trânsito na BR-435, na ponte do rio Araras, na saída para Corumbiara.

Populares afirmam ter enviado diversas fotos e vídeos relatando o problema ao diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), engenheiro André Santos, mas até o momento nenhuma providência foi tomada em relação ao caso.

Segundo denúncia de um morador, a erosão está prestes a “engolir” o asfalto, o que, além de interromper o trânsito e isolar cidades, pode causar graves acidentes.

Em resposta aos questionamentos do Extra de Rondônia, André Santos comentou: “Acabamos de assinar o novo contrato de manutenção do início da BR-435 até Cerejeiras, as equipes irão ao local avaliar a situação para iniciarmos os serviços.”

Uma equipe começou, na semana passada, a tapar buracos no trecho, principalmente os mais perigosos. Sobre a erosão em questão, vamos avaliar qual solução adotar.

Vale lembrar que a BR-435 era uma rodovia estadual que foi federalizada entre os anos de 2015 e 2016, ou seja, não foi o DNIT que a implantou, mas sim o Governo de Rondônia, através do DER. A estrutura da rodovia está em grande parte comprometida, o que dificulta sua manutenção.

Porém, o DNIT está elaborando um projeto de reconstrução da BR-435, que contemplará: acostamentos de 2,5 m de largura, faixas adicionais (3ª faixa), correção geométrica de curvas e uma ou duas áreas de escape.

Também será reconstruída praticamente toda a estrutura da rodovia para suportar o tráfego que atualmente ela suporta todos os dias.

A previsão de conclusão do projeto é julho de 2025, com a licitação da obra prevista para o 4º trimestre de 2025. Até que as obras de restauração sejam licitadas, nós contratamos dois contratos de manutenção e conservação, que irão “segurar” a rodovia até lá.

