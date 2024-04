Com uma participação de mais de 200 pessoas, a diretoria da Sicoob Credisul inaugurou o ciclo de pré-assembleias no estado do Acre, na noite de segunda-feira, 8 de abril.

O evento, sediado no Espaço Assen Cameli, em Cruzeiro do Sul, cidade que faz parte do Vale do Juruá e se destaca como um importante polo turístico e econômico, a 635 km da capital Rio Branco, contou com a presença de líderes locais e cooperados engajados.

A agência de Cruzeiro do Sul, uma das quatro unidades incorporadas em 2022, anteriormente pertencente à Sicoob Acre, apresentou sua prestação de contas, conduzida pelo presidente do Conselho de Administração, Ivan Capra, e pelo diretor executivo, Vilmar Saúgo. A reunião também contou com a participação de autoridades como Manoel Valdemiro Francalino da Rocha, presidente da OCB Acre; Zequinha Lima, prefeito de Cruzeiro do Sul; e Ângela Valente, vice-prefeita de Mâncio Lima, município vizinho.

Em 2023, a Sicoob Credisul obteve um resultado significativo de R$ 295 milhões, fortalecendo sua posição entre as maiores cooperativas financeiras do país, com mais de 100 mil cooperados e ativos que ultrapassam os R$ 6,4 bilhões. A agência de Cruzeiro do Sul também apresentou crescimento em diversos aspectos: 26% na carteira de crédito, 18% em depósitos totais e 5% no número de cooperados. Este desempenho reflete não apenas a solidez da cooperativa, mas também seu compromisso com o desenvolvimento econômico e social das comunidades onde atua.

Ivan Capra ressaltou a importância do cooperativismo como um catalisador do desenvolvimento sustentável. “O cooperativismo é uma ferramenta poderosa para promover o crescimento econômico e social das comunidades. Ao unirmos esforços e recursos, podemos alcançar resultados surpreendentes e tornar nosso local o melhor lugar do mundo.” Da mesma forma, Vilmar Saúgo destacou a relevância das ações sociais promovidas pela cooperativa. “Investir em projetos e iniciativas que impactam positivamente a vida das pessoas é uma das principais missões da Sicoob Credisul. Acreditamos no poder transformador do cooperativismo, não apenas no aspecto econômico, mas também no social”, afirmou.

Cruzeiro do Sul, é o segundo maior município do Acre, com cerca de 100 mil habitantes e grande potencial de crescimento. Sua economia alicerçada no comércio, serviços e cultivo de café, tendo forte presença de cooperativas no segmento, além de se destacar no setor de turismo.