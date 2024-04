Dados recentes do mercado de criptomoedas mostram que o Bitcoin tem experimentado uma valorização significativa nos últimos anos. De acordo com o Money Times nesta última terça-feira (09), o volume acumulado de negociações para os ETFs (fundos de índice) de Bitcoin à vista nos Estados Unidos ultrapassou o valor de US$200 bilhões. Ou seja, seriam 1 trilhão de reais convertidos no nosso país.

Para uma melhor compreensão, um ETF de Bitcoin é um fundo de investimentos negociado na bolsa de valores que acompanha o preço estipulado da moeda digital. Com o Brasil já tendo dois ETFs diferentes de Bitcoin negociados na B3, pelas siglas HASH11 e QBTC11 e com Hong Kong prestes a aprovar ETFs pela primeira vez em seu país, a franca expansão do mercado de criptomoedas tem despertado interesse em diversas áreas.

Por exemplo, as criptomoedas também estão se envolvendo organicamente com setores como o de entretenimento. Hoje vemos este meio de transação sendo inserido ativamente em jogos online como o Axie Infinity, que usa a famosa criptomoeda Ethereum como uma moeda oficial de seu mercado interno. No jogo, você pode adquirir itens valiosos em um sistema de blockchain e vendê-los por Ethereum, que é uma criptomoeda bastante popular. Esse montante de Ethereum no jogo pode então ser enviado diretamente para uma carteira digital real sua. Ou seja, é só converter então tal valor em uma moeda corrente como o real, o dólar, etc.

Logicamente, isso iria se estender para o tão pesquisado tema de jogos de apostas. Como dizem, “semeando o joio no meio do trigo”, o Winz.io é um site com certificados como o da instituição internacional AskGamblers, a mais renomada instituição que avalia se um serviço do setor é confiável ou não, trazendo uma verificação altamente positiva para o site. E este site é focado no serviço de apostas com criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin e outras.

Não bastando, o Winz.io também foi indicado a alguns prêmios de seu setor em 2020, ainda, vencendo o prêmio de “Melhor Novo Cassino” na importante premiação Meister Awards, no ano de 2021. Isso devido a um serviço consistente de ganhos em Bitcoin e outras moedas.

No Brasil, lojas como a Calvin Klein do varejo de roupas ou a própria Microsoft aceitam oficialmente o Bitcoin como uma forma de pagamento oficial para os seus serviços ou produtos, aumentando a procura em outras lojas e ofertas à medida que as pessoas se familiarizam com a moeda.

Para ilustrar, 0.0001 BTC (Bitcoins) ganhos no Winz.io já podem ser convertidos no momento desta matéria a R$35,17 no Brasil de acordo com o preço exato do Bitcoin. O site de jogos internacionais faz saques por Pix e consegue-se jogar em todos os jogos do site, de dezenas de estúdios diferentes, com criptomoedas, realizando a conversão dos valores.

Todavia, mesmo se tratando de jogos, o serviço só está disponível para usuários maiores de 18 anos, por conter jogos de apostas, mesmo que envolva franquias famosas como “Game of Thrones”, “Jurassic Park” e outras marcas licenciadas do site. O site também tem registro de empresa e dados como seu endereço e contato no rodapé, o que torna tudo mais fácil para a avaliação do usuário.