O Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), com o apoio operacional da Polícia Federal, deflagrou nesta sexta-feira, 12, a Operação “Alcance 2”, nas cidades de Porto Velho e Ouro Preto do Oeste/RO, com a finalidade de dar cumprimento a 14 mandados de busca e apreensão, 1 afastamento de cargo público e medidas assecuratórias de bens móveis, imóveis, direitos e valores no valor total de R$ 212.401.567,11 todos expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO).

A investigação foi iniciada e conduzida pelo próprio MP, em face do suposto envolvimento de uma de suas integrantes nos fatos objeto da ação penal 7037062-31.2021.8.22.0001 (Operação Alcance/Aysha), resultado de trabalho investigativo realizado pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Superintendência Regional da Polícia Federal em Rondônia (DRE/SR/PF/RO), que apura a prática de crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro oriundo do comércio ilícito de entorpecentes.

Foi requerida pelo MP e autorizada pelo TJ a instauração de Procedimento Investigatório Criminal (PIC) visando apurar possível prática delituosa supostamente cometida com a participação de integrante do MP, a princípio definida como lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/1998), tendo outras pessoas como supostos coautores ou partícipes.

O objetivo da operação é colher novos elementos probatórios para instruir Procedimento Investigatório Criminal (PIC) em curso no MP, sob a autorização e supervisão judicial, que apura, entre outros, os crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa.

A pedido do Ministério Público, a integrante da Instituição foi afastada preventivamente do cargo, pelo prazo de 180 dias.

Os mandados estão sendo cumpridos simultaneamente em Porto Velho/RO e Ouro Preto do Oeste/RO, envolvendo um efetivo aproximado de 75 pessoas, entre Procuradores de Justiça, Promotores de Justiça, Delegados, Agentes e Escrivães das Polícias Civil e Federal e servidores do quadro administrativo do MPRO.

O nome atribuído à operação é referência ao desdobramento da Operação “Alcance/Aysha”, deflagrada pela Polícia Federal em setembro de 2021, da qual resultou a notícia aportada na Ouvidoria-Geral do MPRO, ensejando a apuração ministerial que, por sua vez, desaguou na descoberta de fatos até então desconhecidos.