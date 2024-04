Em conversa com a reportagem do Extra de Rondônia, o presidente do Vilhena Esporte Clube (VEC), José Carlos Dalanhol, o popular “Gaúcho do Milho”, disse que o ‘Lobo do Cerrado’ provavelmente vai encerrar as atividades, pois o clube acumula dívidas, inclusive com jogadores e comissão técnica, e enfrenta dificuldades para quitá-las, pois não está recebendo apoio do poder público nem do comércio.

Devido às dificuldades enfrentadas e à grande pressão, Gaúcho do Milho passou mal e foi internado nesta quinta-feira, 11, com sérios problemas de saúde.

Ainda na tarde de quinta-feira, 11, antes de ser levado ao hospital, Gaúcho do Milho havia entrado em contato com o Extra de Rondônia para anunciar o fechamento do clube.

Contudo, à noite, a reportagem conseguiu contatá-lo via telefone no hospital para confirmar se realmente ele estava desistindo. No entanto, ele afirmou que naquele momento não tinha condições de falar sobre o assunto.