A cada dia o nome de Wiveslando Neiva (União Brasil), como pré-candidato a prefeito de Cerejeiras, ganha mais força.

Com respaldo das principais lideranças políticas da cidade, Wiveslando terá ao seu lado mais de 40 pré-candidatos a vereadores, representando os partidos União Brasil, Republicano, Podemos e MDB.

Filho do deputado Ezequiel Neiva, Wiveslando destaca que os pré-candidatos ao cargo de vereador são lideranças com credibilidade que desejam o melhor para Cerejeiras. “Alguns são vereadores que buscam a reeleição, enquanto outros tentaram vencer a primeira eleição. São lideranças que consolidam a base de apoio ao pré-candidato a prefeito”, ressaltou Wiveslando.

Para a formação das quatro nominatas de pré-candidatos a vereador, o deputado Ezequiel Neiva, presidente do União Brasil em Cerejeiras, destaca a articulação política do ex-vereador e ex-presidente da Câmara de Vereadores do município, Saulo Siqueira.

“O Saulo foi vereador por três mandatos consecutivos. É membro da Assembleia de Deus. Ele conhece as lideranças políticas da cidade. Saulo teve papel fundamental na formação das nominatas. É um articulador político. E uma campanha bem-sucedida é construída com parcerias. Essa formação de alianças terá um papel crucial no resultado das eleições”, observou Ezequiel Neiva.