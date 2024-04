O Vasco começou com vitória o Campeonato Brasileiro. Eficiente no primeiro tempo, o Gigante da Colina, inspirado pela homenagem a Roberto Dinamite, fez 2 a 1 no Grêmio neste domingo, em São Januário.

O Vasco estreou seu novo uniforme, que tem homenagem a Roberto Dinamite, maior ídolo da história do clube, falecido em 2023 e que completaria 70 anos em 2024.

Na próxima rodada do Brasileirão, o Vasco visita o Bragantino nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid. No mesmo dia e horário, o Grêmio recebe o Athletico-PR.

O jogo

Aos 14 minutos, Rossi tentou invadir a área e caiu após disputa com Gustavo Martins, que entrou no lugar de Kannemann, substituído por concussão. O árbitro Flavio Rodrigues de Souza marcou pênalti. Contudo, o VAR, comandado por Daiane Muniz, recomendou revisão. O árbitro, então, retirou a falta e deu amarelo a Rossi por simulação.

O Vasco abriu o placar aos 23 minutos. David ganhou rebote na área, após Marchesín espalmar cruzamento de Rossi, e chutou. A bola desviou e terminou na rede. O time da casa ampliou aos 36. Após cobrança de escanteio, Mateus Carvalho emendou de primeira, com sucesso.

O VAR entrou em ação novamente aos 44 minutos, com revisão de possível pênalti para o Grêmio, em toque de mão de Lucas Piton. Flavio Rodrigues de Souza, contudo, viu toque acidental e não deu pênalti. O Vasco, assim, foi para o intervalo com boa vantagem.

Colocado em campo por Renato Gaúcho no lugar de Pavón, Nathan Fernandes levou perigo aos 13 minutos do segundo tempo, quando chutou cruzado, para fora. O Grêmio diminuiu aos 22 minutos. Após cobrança de escanteio, Gustavo Martins surgiu livre e marcou.

Aos 35, Vegetti foi lançado e driblou Marchesín, mas Gustavo cortou. A arbitragem, contudo, marcou impedimento. O Vasco segurou o resultado e largou no Brasileirão com o pé direito.

FICHA TÉCNICA

VASCO 2 x 1 GRÊMIO

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 14/04/2024, domingo

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Daiane Muniz (Fifa-SP)

Cartão amarelo: Rossi, Sforza e João Victor (Vasco) e JP Galvão (Grêmio)

Cartão vermelho:

Gols:

Vasco: David, aos 23′ do 1ºT, e Mateus Carvalho, aos 36′ do 1ºT

Grêmio: Gustavo Martins, aos 22′ do 2ºT

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Rojas), Medel (João Victor), Léo e Lucas Piton; Mateus Carvalho, Sforza e Galdames (JP); Rossi (Rayan), David (Adson) e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann (Gustavo Martins) e Cuiabano; Villasanti, Du Queiroz e Cristaldo; Pavón (Nathan Fernandes), Soteldo (Gustavo Nunes) e Diego Costa (JP Galvão). Técnico: Renato Gaúcho.