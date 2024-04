Com trabalho prestado nas mais diversas áreas e em todos os municípios rondonienses, o deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) amplia cada vez mais sua importância política.

Além de assegurar recursos, por meio de emendas parlamentares, Cirone faz frente a inúmeras ações e é tido como um político ágil e transparente.

Entre as ações encabeçadas por Cirone Deiró, na Assembleia Legislativa, está a defesa das pessoas com deficiência, que passa pela realização de eventos, audiências públicas e criação de leis. Também faz parte das iniciativas do deputado, a intermediação, junto ao Governo do Estado, para que as políticas públicas cheguem aos municípios, inclusive ao setor produtivo. Sua linha de atuação contempla, em grande proporção, o setor agrícola, incluindo o pequeno, o médio e o grande produtor.

O agricultor Wanderlei Knaack, presidente da Associação de Agricultores e Agricultoras Rurais e Desportiva Juventude, do município de Cacoal, disse que “a agricultura rondoniense tem o antes e o depois do deputado Cirone Deiró, porque ele simplesmente revolucionou a realidade das associações de produtores rurais”.

Wanderlei informou que a associação que representa foi beneficiada com uma máquina de descascar café, um secador, um torrador e um moedor, além de um micro trator cortador de grama. Todos os equipamentos foram adquiridos com recursos viabilizados por meio de emendas do deputado. “Ele vem fazendo esse trabalho pelos quatro cantos do Estado”, disse.

A professora Nalzira de Fátima, diretora do Centro de Reabilitação Neurológica Infantil de Cacoal (Cernic), disse que Cirone é um político surpreendentemente ágil e também sensível as questões sociais, além de ser um grande mediador. “O Cirone busca as respostas do que lhe é solicitado de maneira imediata e eficiente, então a visão que tenho dele é a de um grande político”, afirmou.

Quanto ao Cernic, Nalzira disse que a entidade conta com o apoio do deputado em todos os momentos. “O Cirone não mede esforços para colaborar continuamente com a gente, ajudando não só com a manutenção do atendimento, mas também com a ampliação dos serviços oferecidos”, disse.

A empresária Vera Bianchini, presidente da Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni (Assdaco), mantenedora do Hospital Oncológico São Daniel Comboni, disse que Cirone tem conquistado reconhecimento, carinho e admiração como pessoa e como político. “O Cirone é um político que respeita as pessoas, que respeita as entidades. Ele já contribuiu muito com o Estado e tem muito ainda a contribuir”, afirmou.

O São Daniel Comboni está instalado em Cacoal, mas atende pacientes da maioria dos municípios rondonienses e de outros estados da região norte. No que diz respeito a relação de Cirone com o hospital, Vera disse que trata-se de um capítulo especial, onde o deputado age como um padrinho que está sempre presente. “O tratamento oferecido a nossos pacientes, tem o olhar sempre firme e forte do Cirone”, disse.