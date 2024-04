Após firmar compromisso com o comando do Corpo de Bombeiros para atender com uniformes os cerca de 700 estudantes da Escola Militar Dom Pedro II, unidade 2, no bairro Cristo Rei, em Vilhena, o deputado Ezequiel Neiva foi ao município conhecer de perto a realidade dos alunos, da escola e da direção da instituição.

Acompanhado da diretora, tenente BM Patrícia; da vice-diretora, Dejane Chauvin, e da supervisora, Alexandra Bueno, sendo as duas últimas do quadro de servidores da Secretaria de Educação do Estado (Seduc), o deputado conheceu toda a estrutura da escola e visitou as salas de aula. “Fiquei impressionado com o comprometimento da direção para a manutenção da escola. Cerca de 80% dos alunos utilizam uniformes viabilizados por meio de campanhas de doação realizadas pela própria direção. É um trabalho social muito bonito e que certamente fará a diferença na vida das crianças”, observou Ezequiel Neiva.

Em reunião com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, em Porto Velho, o deputado Ezequiel Neiva garantiu para este ano, mais de R$ 600 mil para a compra dos uniformes. Disse ainda que destinará o valor necessário para a aquisição dos uniformes da escola Dom Pedro II nos anos de 2025/26. O recurso assegurado para este ano visa a compra do uniforme diário; uniforme de educação física; agasalho/calça; sapato social e tênis preto.

A importância do uniforme escolar

A tenente BM Patrícia destaca que o uniforme escolar militar desempenha um papel fundamental na formação dos alunos de escolas militares no Brasil. “Além de ser um símbolo de disciplina e orgulho, o uniforme contribui para a identidade coletiva, igualdade entre os estudantes e preparação para a vida acadêmica e profissional”, afirmou a diretora.

Ainda de acordo com a tenente, a padronização proporcionada pelo uniforme desempenha um papel crucial na prevenção de situações indesejadas, criando uma barreira visual que dificulta a entrada de estranhos nas dependências do colégio.