Um acidente envolvendo duas motonetas Biz ocorreu na noite desta segunda-feira, 15, no cruzamento da BR-174 com a Avenida Dedimes Cechinel (Perimetral), via de acesso ao bairro Cidade Verde I, em Vilhena.

Segundo informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a condutora da motoneta branca seguia pela rodovia sentido Ifro, quando, no cruzamento com a Avenida Dedimes Cechinel, colidiu com a motoneta vermelha, cuja condutora transitava sentido BR-364.

No momento da colisão, a condutora da motoneta vermelha sofreu escoriações leves, enquanto a outra condutora saiu ilesa. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para registrar a ocorrência.