Um acidente envolvendo quatro veículos ocorreu na noite desta quarta-feira, 17, na BR-364, próximo ao antigo posto Jamantão, em Vilhena, no sentido Porto Velho.

De acordo com as primeiras informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, um ônibus da empresa Eucatur, duas carretas e uma picape Ranger estiveram envolvidos no acidente.

Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente ou se há vítimas.

