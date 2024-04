Cassinos têm uma história conturbada no Brasil. Após viver seu melhor momento na Era Vargas, os estabelecimentos de cassino foram proibidos em 1946 – proibição, aliás, que vigora até hoje. A proibição decretada pelo então presidente Dutra não previa, naturalmente, apostas online. As apostas online caíram em um limbo jurídico de “não-ilegalidade”, já que não havia lei que proibisse expressamente a atividade.

Virada Legal em Cassinos On-line

Em 2018, a indústria das apostas on-line teve a primeira boa notícia no Brasil em muitos anos. Neste ano, o ex-presidente Michel Temer autorizou a exploração de “apostas de quota fixa” via Medida Provisória. Na prática, a MP de Temer autorizava a exploração de apostas esportivas online e definia um prazo de quatro anos para a regulamentação do setor.

A Lei das Bets foi aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado, sendo sancionada em janeiro deste ano, definindo regras para a exploração da atividade, concessão de outorgas e taxação, tanto sobre as empresas, quanto sobre os usuários. Diferente da MP anterior, a Lei das Bets autoriza os cassinos on-line expressamente.

Ou seja, os cassinos on-line finalmente estão legalizados no país. São inúmeros sites de cassino operando com provedores confiáveis de jogos no Brasil, como Netent Microgaming ou Playtech, e a tendência é que este número aumente. Se você estiver se sentindo perdido em meio a tanta variedade, pode usar as opções oferecidas pelo site que mais entende de cassinos online.

Navegando no Novo Mercado

A regulamentação das apostas on-line colocou o Brasil no mapa global desta indústria. Atualmente, mais de 400 cassinos on-line operam no país. Ainda há bastante espaço para crescimento, já que mais de 3.000 sites de cassino ao redor do mundo são devidamente licenciados e aptos para operar.

Sem dúvida, o mercado brasileiro vem se tornando um dos mais atraentes para empresas do ramo. No ano passado, o Brasil ficou no topo do ranking de países que mais acessam sites de apostas no mundo. Segundo levantamentos da SimilarWeb e da Cupom Válido, o número de acessos ultrapassou os 14 bilhões, ao longo do ano de 2023.

A nova lei também define como será a taxação de apostadores e empresas. Os apostadores deverão pagar 15% dos seus ganhos ao Imposto de Renda, enquanto as empresas devem pagar 12% do seu faturamento. Apostadores que ganharem menos do que a primeira faixa de isenção (R$2.112,00) não estão isentos neste caso, e devem também recolher parte dos seus ganhos.

Como Encontrar O Melhor Cassino Online Para Você

Com tanta oferta de cassinos online, pode parecer difícil encontrar a opção que mais se adequa aos seus gostos e necessidades. De fato, devido à concorrência entre centenas de plataformas, encontrar a opção mais atraente e mais conveniente pode levar algum tempo de pesquisa.

Mesmo assim, você pode encontrar uma plataforma excelente, baseando-se em alguns poucos, mas importantes critérios. Confira estes critérios abaixo.

Licenças

Embora a Lei das Bets preveja um pagamento de outorga para sites de cassino, o Brasil ainda não possui órgãos de licenciamento. Entretanto, qualquer cassino online precisa de uma licença válida para operar. Esta licença garante que o site cumpre todas as exigências de lisura e transparência impostas ao setor. Você pode encontrar informações a respeito da licença de um site no rodapé da página ou nos Termos e Condições.

Além das licenças, procure também por sites que possuam certificados emitidos por organizações independentes. Existem certificados para garantia de lisura dos jogos e intermediação de disputas entre clientes e o site, dentre outros. Verifique também se o site já recebeu algum prêmio de mercado, como por exemplo “melhor site”, “maior oferta de jogos”, etc.

Promoções

Compare sites diferentes para entender sua estrutura de promoções. É fácil encontrar sites com bônus generosos para novos clientes, as chamadas “ofertas de boas-vindas”. No entanto, nem só de boas-vindas vive um jogador. Prefira sites que oferecem variedade de promoções, incluindo ofertas semanais de recarga e cashback. Leia sempre os Termos e Condições de cada oferta, para conhecer os critérios de elegibilidade, requisitos de aposta, métodos de pagamento, etc.

Oferta de Jogos

Cassinos on-line são destinados à diversão. Portanto, a oferta de jogos é um critério fundamental, na hora de escolher um site. Explore os jogos disponíveis no site e teste tantos jogos demo quanto puder. Você não vai querer ficar trocando de um cassino para outro, apenas para encontrar os jogos que você gosta. Escolha uma plataforma que contenha todos os seus jogos favoritos.

Métodos de Pagamento

Quando falamos sobre apostas com dinheiro de verdade, é impossível não falar sobre os métodos de pagamento. Verifique se o site que você quer utiliza o método de pagamento mais conveniente para você. Os melhores sites possuem uma ampla oferta de formas de pagamento, incluindo PIX, transferências bancárias, cartões de crédito e carteiras digitais.

Próxima Rodada

Agora que os cassinos online foram, finalmente, legalizados no país, você pode aproveitar todos os jogos e promoções que quiser! Existem inúmeras opções para smartphones, tablets e computadores. Jogue com responsabilidade e aproveite!