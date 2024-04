A deputada estadual Dra. Taíssa (Podemos) fez uma indicação parlamentar ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), solicitando a realização de convênio com a prefeitura para inclusão do distrito de Extrema no programa “Infraestrutura Urbana”, para pavimentação asfáltica de todas as vias da região.

É evidente o papel essencial desses trechos, uma vez que a sua utilização é, principalmente, para o fluxo da produção agrícola, como também o acesso à população local aos serviços disponíveis na área urbana, além de educação e saúde, enfatizando a importância da manutenção regular dessas vias.

“Além de prejudicar a economia da região, o mau estado das vias contribui para o aumento das taxas de acidentes, devido a formação de depressões e atoleiros”, expressou a deputada. Entendendo a situação de risco e desconforto a que estão submetidos moradores e motoristas, e buscando salvaguardar a qualidade de vida e bem estar dos moradores e transeuntes, faz-se necessária a realização de convênio com a prefeitura para inclusão do distrito de Extrema no programa “Infraestrutura Urbana”, destacou a parlamentar.