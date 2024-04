Em uma operação conjunta das polícias militar e civil na manhã desta quarta-feira, 17, em Vilhena, foi preso um homem que estava com mandado de prisão em aberto. Ele é suspeito de ter participado de diversos homicídios tentados e consumados em Vilhena.

Segundo informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o suspeito seria integrante de uma facção criminosa e após sair do sistema prisional rompeu a tornozeleira eletrônica, pois teria como objetivo assassinar integrantes de um grupo rival.

O Comandante-Geral da Polícia Militar, coronel Regis Braguin, que estava em Vilhena para eventos da Corporação, participou da operação para prender o suspeito, ele disse que contra os criminosos a tolerância é zero, assim como determinou o governador Marcos Rocha.

Durante a perseguição ao suspeito, ele perdeu o controle da direção do carro que conduzia e acabou batendo na traseira de um caminhão, sendo preso em seguida.

Os militares apreenderam com o suspeito, cujo nome não foi divulgado pelas autoridades, uma pistola calibre 9mm, marca Taurus, modelo G2C, carregada e municiada com 11 cartuchos.

Em um dos bolsos do suspeito foram encontrados dois carregadores contendo 12 cartuchos cada, totalizando assim 35 cartuchos calibre 9mm.

Um outro homem que estava na companhia do suspeito, também foi detido para averiguação. Em incursão no endereço do suspeito foi encontrada uma garrucha calibre 22 desmuniciada, cinco munições calibre 22 e uma porção de 31 gramas de maconha. Ainda no local, foi localizada uma pochete e dentro havia uma caixa (colmeia) contendo 15 munições calibre 9mm.

O homem que estava na companhia do suspeito com mandado de prisão disse ser o proprietário da garrucha e das munições calibre 22. O outro disse ser proprietário da pistola calibre 9mm e das munições 9mm.

Foram apreendidos os seguintes objetos: uma arma de fogo pistola calibre 9mm, marca Taurus, modelo G2C, com três carregadores; 50 munições 9mm; uma Garrucha cal .22; cinco munições calibre 22; 34 gramas de maconha; um veículo Fiat Uno, cor branca, placa KAC0000.

Diante dos fatos, a dupla foi conduzida para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.