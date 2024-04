“Isto é a demonstração viva do crescimento do Brasil” – disse o senador Confúcio Moura (MDB-RO), um dos vice-líderes do Governo, ao participar do lançamento de uma MP pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que criará cerca de 400 mil empregos com investimentos privados de até R$ 165 bilhões, principalmente nas regiões Nordeste e Norte de Minas Gerais.

A MP também prevê redução de 3,5% a 5% na conta de luz.

O prazo para entrada em operação comercial dos projetos com benefícios é março de 2029. Os empreendimentos de energia solar, eólica e biomassa poderão acrescentar até 34 gigawatts (GW) de potência ao Sistema Interligado Nacional (SIN), informa a Agência Brasil.

Confúcio destacou o valor, dividido em várias participações de empresas nacionais, inclusive com capital chinês. “Esses investimentos demonstram que, com energia, o Brasil cresce de maneira organizada, incluindo diversas regiões.”

O senador publicou em suas redes sociais: “Hoje, no Palácio do Planalto, testemunhei o pontapé inicial da nossa jornada rumo a uma transição energética poderosa. Com R$ 21,7 bilhões em investimentos comprometidos, estamos construindo as bases para um amanhã mais próspero e consciente.”

Justiça tarifária, segurança energética, geração de empregos e uma transição energética justa e inclusiva. Com esses pilares, o presidente Lula e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, assinaram, no a Medida Provisória das Energias Renováveis e de Redução do Impacto Tarifário. Leia mais na Agência Brasil