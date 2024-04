Nesta quinta-feira, 18 de abril, o prefeito de Cacoal, Adailton Furia, expressou sua insatisfação com as novas normativas da Secretaria de Estado da Saúde (SESAU) através de suas redes sociais.

Em seu desabafo, o prefeito criticou o sistema de regulação de pacientes do Hospital de Emergência e Urgência de Rondônia (Heuro), questionando o motivo pelo qual os pacientes de Cacoal estão sendo encaminhados para a capital, Porto Velho, ao invés de serem atendidos localmente.

Fúria disse que essa medida não apenas contraria a lógica, mas também compromete a eficiência do atendimento à saúde da população local. “Inadmissível a Porta do Heuro fechada para os pacientes de Cacoal regulados via Pronto Atendimento Municipal,” afirmou.

Ele destacou a incongruência de encaminhar pacientes para Porto Velho quando o Heuro em Cacoal é reconhecido em Brasília como uma unidade de porta aberta e recebe financiamento do Ministério da Saúde para operar nessa capacidade.

Além disso, Furia apontou uma situação paradoxal onde pacientes de Jaru, uma cidade mais distante, estão sendo direcionados para o Heuro em Cacoal. “Não faz sentido ter que encaminhar pacientes para Porto Velho com uma unidade dentro do nosso município,” criticou, expressando frustração com as normas atuais que, segundo ele, “tem trazido prejuízos para nossa população.”

O prefeito finalizou seu pronunciamento com um apelo para que a SESAU reconsidere essas normativas que, na sua visão, prejudicam não só a logística do sistema de saúde, mas principalmente a qualidade e a rapidez do atendimento médico que os cidadãos de Cacoal necessitam e merecem.