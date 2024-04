Cerejeiras se prepara para sediar a primeira edição da Feira de Negócios do Agrocom, promovida pela Associação de Agronegócios e Comércio local (Agrocom), com a participação destacada do vice-governador e secretário de desenvolvimento econômico, Sérgio Gonçalves.

O evento tem como objetivo principal fomentar o intercâmbio de conhecimentos, estimular parcerias e impulsionar o desenvolvimento econômico da região. Será realizado nesta sexta-feira, dia 19 de abril, a partir das 9 horas, na Linha 3, km 8,5 (saída para Corumbiara e Pimenteiras do Oeste).

Além do vice-governador Sérgio Gonçalves, a feira contará com a presença do presidente da Agrocom, Marcelo Vendrusculo, a prefeita do município, Liseto Marth, e o presidente da Sicoob, Vilmar Saugo.

Entre os destaques da programação, estão palestras sobre temas relevantes para o agronegócio, como os desafios na produção de grãos em Rondônia, gestão de riscos agropecuários, manejo de plantas daninhas resistentes a herbicidas, estratégias de terminação na pecuária, além de abordagens sobre negociação, gestão e sustentabilidade ambiental.

A Feira de Negócios do Agrocom promete ser um evento enriquecedor e fundamental para o setor agropecuário da região. Não perca essa oportunidade de ampliar seu conhecimento e estabelecer novas conexões no universo do agronegócio.

