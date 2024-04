POLIANA MIRANDA FARÁ ANIVERSÁRIO Na próxima quarta-feira, DIA 24, POLIANA MIRANDA fará aniversário. A bonita e elegante empresária das concessionárias FIAT PSV em Cacoal e Rolim de Moura, CITRÖEN e PEUGEOT em Cacoal do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia, curtiu o último Réveillon no romântico Baglioni Hotel Luna, Veneza, com o noivo empresário Eduardo Henrique Mendes Felisberto. Confira nas fotos. As concessionárias FIAT PSV, CITRÖEN e PEUGEOT receberão o tradicional CACAU DE OURO 2024, a 21ª Edição do troféu, no próximo dia 24 de agosto, em Cacoal/RO.

REUNIÃO DA REGIONAL FIAT EM RONDÔNIA Registrei na concessionária FIAT PSV em Cacoal, a consultora regional FIAT Cynthia Martins e o gerente regional FIAT Paulo Deud com os irmãos empresários Poliana Miranda que comanda a FIAT PSV em Cacoal e Rolim de Moura, e João Gilberto Assis Miranda que comanda a JIRAUTO em Ji-Paraná, e a gerente de vendas Rute Mandrick da Fiat PSV.

REUNIÃO DA REGIONAL FIAT EM RONDÔNIA Em momento descontraído durante almoço em Ji-Paraná, após reunião da Regional FIAT em Rondônia, o casal empreendedor Shirley e Gilberto Miranda do GRUPO GILBERTO MIRANDA no estado, entre a filha Poliana Miranda, de blusa preta, que comanda a FIAT PSV em Cacoal e Rolim de Moura, a nora Natália Miranda esposa do filho João Gilberto Assis Miranda, camisa manga curta, que comanda a JIRAUTO em Ji-Paraná, o gerente regional FIAT Paulo Deud e a consultora regional FIAT Cynthia Martins, com os gerentes Edemilson Nogueira dos Santos da GIMA em Jaru, Amaury Carlos de Oliveira Junior e Donizeti Martins da Silva da GIMA de Ariquemes, Paulo Sérgio Wille da JIRAUTO e Murilo Santos Ribeiro da GIMA de Ariquemes.

A FÉ E RESILIÊNCIA DE ANA MARIA GURGACZ Com FÉ, total apoio e amor incondicional do esposo Acir Gurgacz, dos familiares e amigos, ANA MARIA CARDOSO GURGACZ encerrou uma etapa importante de seu tratamento oncológico e recebeu com alegria os boletins médicos indicando que a cura é certa e plena, agora só manutenção. A empresária do Grupo EUCATUR, faz questão de dividir tudo o que passou para servir de exemplo e inspiração a tantos que passam pelo mesmo problema. Ela agradeceu aos médicos Luiz Sérgio Spricido, Mariana Locatelli Brustolin, a nutricionista Ana Paula Galeski e toda a equipe desde os enfermeiros até a recepcionista do COOP – Centro de Oncologia do Oeste do Paraná em Cascavel/PR, ao médico Rafael Kaliks do Hospital Albert Einstein e ao médico Luiz Carlos Toso e toda equipe do Hospital São Lucas em Cascavel. Nas fotos Ana com o esposo ex-senador Acir Gurgacz, a cunhada Jaqueline Gurgacz Ferreira, a amiga Ana Carolina Carvalho de Ji-Paraná/RO, a sogra Nair Gurgacz e a irmã Cacilda Cardoso Santos.

REUNIÃO NA DIMARE CACOAL Registrei o casal empresário Lidiani Gomes e Nivaldo Gomes do salão de beleza Espaço Mulher by Lidiany, em reunião na moderna DIMARE CACOAL. Na foto o casal com o empresário Wesley Garcia sócio proprietário da loja de móveis planejados com maravilhosos showrooms, todos decorados pela CASA & DECORAÇÃO e o arquiteto Diego Deicke da prestigiada loja.

AMIGOS & VIOLA 2024 Em Cacoal/RO, no último dia seis, o CACOAL SELVA PARK foi palco do tradicional, badalado e prestigiado AMIGOS & VIOLA. Registrei o alegre e carismático casal de pecuarista Augusto e Zezé Polizello.

AMIGOS & VIOLA 2024 Em Cacoal/RO, no último dia seis, o CACOAL SELVA PARK foi palco do tradicional e prestigiado AMIGOS & VIOLA. Registrei o casal de noivos arquiteta Letícia Cavalcante e o empresário Eduardo Yamada Sepp da renomada Distribuidora FRIOS CACOAL, uma das empresas patrocinadoras do badalado evento.

AMIGOS & VIOLA 2024 Em Cacoal/RO, no último dia seis, o CACOAL SELVA PARK foi palco do tradicional, badalado e prestigiado AMIGOS & VIOLA. Registrei o casal arquiteta Marcia Lenzi e o engenheiro civil Nelson Mangueira do escritório NM Nelson Mangueira na Capital do Café.

AMIGOS & VIOLA 2024 Em Cacoal/RO, no último dia seis, o CACOAL SELVA PARK foi palco do tradicional, badalado e prestigiado AMIGOS & VIOLA. Registrei os excelentes profissionais casal paisagista e designer de interiores Junior Felício e arquiteto Filipe Lima com escritório na Capital do Café.

AMIGOS & VIOLA 2024 Em Cacoal/RO, no último dia seis, o CACOAL SELVA PARK foi palco do tradicional, badalado e prestigiado AMIGOS & VIOLA. Registrei o empresário Leandro Dias Martins da franquia ECOPOWER no estado de Rondônia, uma das empresas patrocinadoras do badalado evento.

AMIGOS & VIOLA 2024 Em Cacoal/RO, no último dia seis, o CACOAL SELVA PARK foi palco do tradicional, badalado e prestigiado AMIGOS & VIOLA. As bonitas e elegantes cirurgiã-dentista Débora Folli e a farmacêutica Simoni Silvestro prestigiaram o evento.

20 ANOS da CONTÁGIO JOIAS e ÓTICA Registrei o coquetel de comemoração dos 20 ANOS da CONTÁGIO Joias e Ótica da empresária Kelly Polizello, e expansão da loja no Cacoal Shopping em Cacoal/RO, na última terça-feira, dia 16. Na foto Kelly com o esposo pecuarista Nivaldo Pavão e os pais pecuaristas Augusto e Zezé Polizello.

20 ANOS da CONTÁGIO JOIAS e ÓTICA Registrei o coquetel de comemoração dos 20 ANOS da CONTÁGIO Joias e Ótica da empresária Kelly Polizello, e expansão da loja no Cacoal Shopping em Cacoal/RO, na última terça-feira, dia 16. Noeli Brum Deiró prestigiou o evento e foi recepcionada por Kelly.

20 ANOS da CONTÁGIO JOIAS e ÓTICA Registrei o coquetel de comemoração dos 20 ANOS da CONTÁGIO Joias e Ótica da empresária Kelly Polizello, e expansão da loja no Cacoal Shopping em Cacoal/RO, na última terça-feira, dia 16. A empresária Maristela Mazzutti prestigiou o evento e foi recepcionada por Kelly e sua mãe Zezé Polizello.

20 ANOS da CONTÁGIO JOIAS e ÓTICA No coquetel de comemoração dos 20 ANOS da CONTÁGIO Joias e Ótica da empresária Kelly Polizello, e expansão da loja no Cacoal Shopping em Cacoal/RO, na última terça-feira, dia 16 estou entre Kelly e sua mãe Zezé Polizello.

20 ANOS da CONTÁGIO JOIAS e ÓTICA Registrei o coquetel de comemoração dos 20 ANOS da CONTÁGIO Joias e Ótica da empresária Kelly Polizello, e expansão da loja no Cacoal Shopping em Cacoal/RO, na última terça-feira, dia 16. Kelly recepcionou Néia Mayer, Tereza Marques e a filha empresária Claudete Bento Marques.

20 ANOS da CONTÁGIO JOIAS e ÓTICA Registrei o coquetel de comemoração dos 20 ANOS da CONTÁGIO Joias e Ótica da empresária Kelly Polizello, e expansão da loja no Cacoal Shopping em Cacoal/RO, na última terça-feira, dia 16. Kelly recepcionou a médica ginecologista Letícia Marquiori Bortoluzzi.

20 ANOS da CONTÁGIO JOIAS e ÓTICA Registrei o coquetel de comemoração dos 20 ANOS da CONTÁGIO Joias e Ótica da empresária Kelly Polizello, e expansão da loja no Cacoal Shopping em Cacoal/RO, na última terça-feira, dia 16. De azul, Mara Garcia prestigiou o evento e foi recepcionada pelos pecuaristas Nivaldo Pavão, esposo de Kelly, e os sogros Augusto e Zezé Polizello.

CAMILA BORGES NO ARNOLD SOUTH AMERICA Dedicada à profissão e sempre procurando um diferencial em sua carreira, minha personal trainer CAMILA BORGES LIMA que atende seus alunos na Academia BERNO em Cacoal/RO, onde planeja e auxilia a execução de treinos individualizados de seus alunos, otimiza e acompanha seus desempenhos, participou em São Paulo/SP, no período de 05 a 07 último, do ARNOLD SOUTH AMERICA, o maior evento multiesportivo de nutrição, saúde, bem-estar, fitness e negócios da América do Sul, há 10 anos no Brasil. Um evento completo com business, competições, esporte, entretenimento e conteúdo científico, organizado pela Savaget & Excalibur Promoções que reúne atrações para profissionais e estudantes do setor, atletas, praticantes de atividades físicas, amantes do esporte e para toda família. GRUPO GAÚCHO EM CACOAL O salão de festas do Parque de Exposições de Cacoal/RO, será palco do BAILE BENEFICENTE com o Grupo Gaúcho MANOTAÇO no próximo DIA 19, em prol da Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni – ASSDACO para custear as campanhas gratuitas de prevenção aos cânceres de mama e de próstata. As mesas podem ser adquiridas no Hotel Açaí na Capital do Café ou com Sidarta Mechalczuk, responsável pela organização do evento beneficente.