Através de sua assessoria de imprensa, a prefeitura de Vilhena se manifestou a respeito da votação que reprovou projeto de lei no valor de R$ 35 milhões para empréstimo junto ao Banco do Brasil

Na sessão ordinária da última terça-feira, o projeto foi reprovou, com o presidente da Casa de Leis, Samir Ali (MDB), justificando a decisão. Tanto o prefeito Flori Cordeiro e o vereador Samir Ali se manifestaram a respeito do caso via redes sociais (leia mais AQUI).

De acordo com a nota, o projeto foi reprovado devido a um entendimento errôneo por parte de Samir Ali.

>>> LEIA, ABAIXO, A NOTA NA ÍNTEGRA:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Prefeitura de Vilhena vem a público informar que, a respeito do Projeto de Lei 6.947/2024 (PL) que trata da operação de crédito no valor de R$ 35 milhões, foi reprovado devido a um entendimento errôneo por parte do presidente da Câmara de Vereadores, Samir Ali.

O município e os parlamentares que votaram a favor do projeto entraram com requerimento solicitando a revisão da decisão. A administração municipal entende que houve um equívoco por parte do presidente do legislativo municipal ao declarar a matéria reprovada, alegando que se tratava de um empréstimo privado, mesmo tendo a maioria absoluta votado a favor, com 8 votos favoráveis e 3 contrários.

O projeto enviado ao parlamento trata-se de uma operação de crédito, portanto, amparado pelo parágrafo VIII do Art. 147 do Regimento Interno, que é claro ao afirmar que matérias que tratam da autorização para realização de operações de crédito dependerão de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara de Vereadores, observando o disposto no artigo 167, inciso III da Constituição Federal, que prevê o mesmo quantitativo de votos neste caso.

Vale salientar que o valor pretendido nesta operação de crédito será investido em modernização da gestão, mobilidade urbana, saneamento básico e infraestrutura, incluindo construções, reformas e ampliações de unidades escolares, no maior, mais amplo e concentrado programa educacional estrutural da história do município de Vilhena.

O município reitera ainda que se coloca à disposição para mais esclarecimentos acerca do referido Projeto de Lei.

SEMCOM (Secretaria Municipal de Comunicação)