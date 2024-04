Foi dado cumprimento a mandado de Busca e Apreensão em razão do crime de armazenamento de pornografia infantojuvenil, resultando na prisão em flagrante do investigado.

A Polícia Federal (PF) de Rondônia deflagrou nesta sexta-feira, 19, a operação policial “Iron Hand” para combater os crimes de aquisição e armazenamento de materiais relacionados ao abuso sexual infantojuvenil.

A investigação foi desenvolvida pela Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DELECIBER/RO), a qual identificou a atuação de um usuário, residente na cidade de Porto Velho/RO, na aquisição e armazenamento do material proscrito pela internet.

As informações recebidas pela Polícia Federal de Rondônia foram tratadas com a máxima prioridade e, com o uso de técnicas especiais de investigação de polícia judiciária, tornou-se possível a identificação do suspeito responsável pela conduta criminosa.

O Mandado foi exarado pela Vara de Proteção à Infância e à Juventude de Porto Velho/RO e foi cumprido durante o dia de hoje por policiais federais da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DELECIBER/RO).

O investigado responderá pelo crime de aquisição e de armazenamento de materiais relacionados ao abuso sexual infantojuvenil previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.