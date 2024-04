Com a ideia de contribuir com momentos de lazer e diversão aos moradores de aldeias que residem nas terras na região de Nova Mamoré, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) destinou emenda parlamentar no valor de R$ 80 mil ao projeto “Dia de Lazer”, realizado em alusão ao Dia dos Povos Originários, comemorado em 19 de Abril. Ao todo, a atividade foi desenvolvida em cinco localidades.

De acordo com a parlamentar, o recurso foi utilizado para a aquisição de materiais esportivos como, por exemplo, bolas e medalhas. “O município promove há alguns anos os Jogos dos Povos Indígenas, um evento que desempenha um papel crucial na promoção da diversidade cultural, que une comunidades, promove a inclusão e destaca a importância da preservação das tradições ancestrais”, comentou Ieda Chaves.

A programação com atividades gratuitas (cinema ao ar livre, distribuição de lanches, pipoca e refrigerantes) começou no último sábado (13), na aldeia Boa Vista, depois seguiu pelas Linhas 14 Linha C; Linha 20 Linha B; Linha 26 C; e o encerramento é nesta sexta-feira (19), Linha 10B Ribeirão. O projeto envolve diversas secretarias, sendo a de Saúde, Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente, Assistência Social e Cidadania e Obras e Serviços Públicos.

Por fim, Ieda Chaves destacou que a destinação da emenda “ajuda no fortalecimento das identidades indígenas, na promoção da saúde e bem-estar e ainda para celebrar e reconhecer a rica herança cultural e a contribuição dos povos indígenas para a sociedade”.