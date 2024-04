Isaías Donadon e Raul Moser são os nomes indicados do AGIR36 com vistas às eleições municipais de outubro próximo no município de Colorado do Oeste, na região sul de Rondônia.

O lançamento das pré-candidaturas a prefeito e vice, respectivamente, aconteceu na última sexta-feira, 19, reunindo várias lideranças municipais e estaduais nesse município, como o ex-deputado federal Natan Donadon e o ex-prefeito de Vilhena e Colorado do Oeste, Melki Donadon.

Também, na oportunidade, foram anunciados os nomes dos pré-candidatos ao Legislativo.

Natan Donadon, que é presidente da sigla em Rondônia, reforçou as atividades do AGIR36 e participação da sigla em quase todos os municípios rondonienses. “O momento é de fortalecimento e teremos pré-candidatos disputando as eleições nos quatro cantos do nosso estado, sempre mantendo o compromisso do lema do AGIR, que é ação, gestão, igualdade e respeito”, comentou.

De acordo com Natan, os nomes dos pré-candidatos prefeito e vice, Isaias e Raul, respectivamente, para a foram decididos pelos próprios filiados e simpatizantes da agremiação partidária no município.

QUEM SÃO ISAIAS E RAUL?

Isaías Donadon tem prestado uma imensurável contribuição ao município na área de infraestrutura e desenvolvimento social. Profissional em destaque em Rondônia e fora do estado, em projetos de construção e pavimentação de estradas e rodovias.

Raul Moser é comunicador e produtor rural. Por muitos anos trabalhou em algumas emissoras do Cone Sul. Atualmente está na atividade agrícola.

