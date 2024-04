Nesta semana, Leo Moraes, diretor geral do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (DETRAN-RO), liderou a operação “Corta Giro” em parceria com a BPTran, com o objetivo de retirar motos irregulares de circulação e promover a segurança viária em alguns municípios de Rondônia.

Durante essa operação, uma moto roubada há quatro dias em Porto Velho foi recuperada, destacando a eficácia das ações de fiscalização.

Além disso, diversas motos com escapamentos irregulares e barulhentos foram apreendidas, juntamente com condutores praticando manobras perigosas, como empinar no espaço alternativo. A iniciativa começou em Porto Velho e Ariquemes.

De forma breve, Léo Morães disse ao Extra de Rondônia que a operação será realizada em Vilhena já na próxima semana, também abrangendo vários municípios do Cone Sul.

Ele explicou que o principal objetivo é preservar a segurança dos cidadãos locais, que muitas vezes se sentem ameaçados por esses comportamentos irresponsáveis no trânsito. “As operações serão de forma constante”, garantiu.