Na noite do último sábado, dia 20, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender a uma ocorrência de trânsito na BR 364, km 28, em Vilhena.

Segundo informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, no local do incidente, a PRF observou que ocorreu uma colisão transversal envolvendo um veículo de passeio e um caminhão.

Como de praxe, foi oferecido aos motoristas o teste do bafômetro. No entanto, o teste realizado no condutor do caminhão apontou resultado negativo, enquanto que o teste realizado no condutor do carro de passeio apresentou um resultado de 0,73 mg/L, constatando que ele estava embriagado.

Diante dos fatos, o motorista foi encaminhado à Polícia Civil.