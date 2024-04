O presidente estadual do PSB, Vinicius Miguel, anunciou a pré-candidatura do ex-senador Ernandes Amorim (PSB) a prefeito de Ariquemes, lembrando que o pré-candidato tem história política e conhece as necessidades da população.

Vinicius lembrou que Amorim já foi prefeito de Ariquemes duas vezes, senador, deputado estadual por dois mandatos, deputado federal, vereador, e agora está de volta à cena.

Amorim tem um legado pela cidade de Ariquemes, onde construiu sua história por enfrentar a mineração durante a abertura do maior garimpo de cassiterita a céu aberto do mundo, na década de 80, quando contou com o apoio do então governador Jerônimo Santana, obtendo vitórias na Justiça.

“Hoje Ariquemes é vista em todo Estado como a cidade que cresceu, e todo crescimento precisa de pessoas com conhecimentos da causa. Amorim iniciou sua vida política em Ariquemes e tem uma história de mais de 40 anos de dedicação ao município. Convidei Amorim para ser pré-candidato e assegurei que o partido dará total e irrestrito apoio nessa jornada”, disse Vinícius Miguel.

Amorim recebeu com bons olhos essa decisão do partido. “Ariquemes sabe do nosso trabalho pelos moradores da cidade e da zona rural. Não sou de fazer barulhos em carriola, como muitos costumam fazer. Cheguei em Ariquemes na década de 80, quando aqui trabalhávamos debaixo de chuva ou no meio da poeira, abrindo picadas e enfrentando doenças tropicais para termos uma nova cidade. Hoje não poderemos é deixar essa cidade simplesmente cair nas mãos de quem não conseguiu administrar nem um forró se quer, quanto mais uma cidade com 100 mil habitantes”, disse Amorim.

Histórico:

Ernandes Amorim foi deputado estadual, prefeito de Ariquemes por dois mandatos, senador da república, deputado federal e vereador em Ariquemes.