Em meio ao cenário político efervescente de Porto Velho, Samuel Costa (REDE/PSOL), emerge como uma figura central nas eleições municipais de 2024.

Com uma promessa audaciosa de unir esforços entre o governador Marcos Rocha (UB) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Costa se posiciona não apenas como um pré-candidato a prefeito, mas como um potencial transformador da realidade urbana de uma das capitais que mais enfrentam desafios no Brasil.

Nascido e criado em Porto Velho, Samuel Costa expressa um compromisso visceral com sua cidade. “Nasci aqui e vou morrer aqui e não aceito que minha cidade seja a pior capital do Brasil por falta de saneamento básico e infraestrutura”, afirma o pré-candidato. Seu projeto político ganha contornos de urgência quando ele aponta os problemas crônicos de Porto Velho, prometendo elevá-la de sua posição entre as 100 piores cidades do país.

A habilidade de Samuel Costa em transitar entre diferentes espectros políticos já foi demonstrada quando ele se aliou a Marcos Rocha no segundo turno das últimas eleições estaduais e se mostrou um apoiador de primeira hora do presidente Lula. Essa capacidade de formar alianças estratégicas é vista como um diferencial crucial para a captação de recursos federais e estaduais que possam contribuir significativamente para a infraestrutura e o saneamento básico da cidade.

O cenário político local tem observado uma crescente mobilização em torno da pré-candidatura de Costa. Lideranças comunitárias, acadêmicos e outros segmentos da sociedade civil têm se alinhado ao seu projeto, atraídos por sua visão de progresso e inclusão. “Samuel Costa tem despontado como uma das novidades nas eleições de 2024 e tem conseguido arregimentar diversas lideranças e intelectuais em defesa de seu projeto político”, destaca um analista político local.

Com a aproximação das eleições, os olhos estão voltados para Porto Velho para ver como essa articulação política inusitada entre diferentes forças partidárias pode se traduzir em benefícios reais para a população. Se Samuel Costa conseguir, de fato, unir o governador e o presidente em torno de sua eventual vitória, ele poderá não apenas mudar o curso político local, mas também garantir um futuro mais promissor para uma cidade que clama por renovação.