Na última sexta-feira, 19, Everaldo Ribeiro e Rosângela Vaz, presidente e vice, respectivamente, do Sindicato dos Servidores Municipais do Cone Sul de Rondônia (Sindsul), foram até a sede do Ministério Público (MP) e protocolaram pedido de investigação referente ao repasse da Alíquota Complementar e a Amortização do Déficit Atuarial dos meses de janeiro e fevereiro do ano de 2024 ao Instituto de Previdência Municipal (IPMV).

Eles informaram que a administração municipal não fez o repasse, que chegam a R$ 2.6 milhões. “É mais um ato de decepção do prefeito com o IPMV de Vilhena. Estamos pedindo ao promotor de justiça que investigue o caso e, se houver irregularidade, que haja punição. O que não pode é o Município sair no prejuízo. É um ato falho do prefeito e da prefeitura de Vilhena”, disse o presidente da entidade sindical.

