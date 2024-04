Como está o fluxo de caixa de sua empresa? Ele tranquiliza a diretoria ou a inquieta? Suas finanças são planejadas e a seguir acompanhadas ou isso não é feito em sua organização?

O saldo de caixa e bancos é um ativo valioso, o qual requer atenção diária; ele é difícil de ser gerado e fácil de ser consumido. Por essa razão, as disponibilidades financeiras devem ser planejadas e controladas pela gerência. O sando de caixa não deve ser insuficiente (porque isso constitui um risco), nem excessivo (possibilitando investimento financeiro).

O relatório sistemático do fluxo de caixa é uma ferramenta de gestão importante e oportuna, porque é um indicador precioso e seguro, o qual traz ao setor de tesouraria uma previsibilidade financeira. Ele é bem mais do que apenas a diferença entre o total de receitas e despesas, num dado período, podendo até gerar pequenas receitas financeiras. A solidez financeira da firma é decorrente do bom gerenciamento financeiro.

O saldo líquido de caixa precisa acompanhar, de forma consistente, a evolução de seus negócios, pois do contrário você poderá prejudicar seu capital de giro! Zelar pela evolução sadia e contínua é algo prioritário e adicionalmente mandatório.

A maior utilidade do fluxo de caixa é permitir a identificação prévia das sobras e faltas do caixa, permitindo à empresa planejar melhor suas ações futuras. Esse controle financeiro é importante para ter a visão da realidade financeira do negócio. Eis alguns dos benefício do fluxo de caixa: 1.-Antecipar decisões quanto à falta ou sobra de dinheiro; 2.-Ter subsídios para ajustar o preço de venda (para cima ou para baixo); 3.-Verificar a possibilidade de realizar promoções e liquidações do estoque.

Descuidar do fluxo de caixa pode desestabilizar sua solidez financeira. Seria uma incoerência se a administração se esforçasse na obtenção do lucro e fosse displicente na administração financeira. A primeira ação é a busca do lucro; a segunda, é trabalhar para que no final do exercício, esse lucro esteja refletido no caixa. Quando falta a visão empresarial, o lucro anual vai parar no contas a receber ou nos estoques. Nunca permita que isso venha a ocorrer na sua empresa.

A boa gestão compreende harmonia e integração entre as várias áreas da empresa. De nada adianta incentivar o avanço das receitas, se o fluxo de caixa piorar. Não aceite que o crescimento das vendas implique na redução do seu caixa, porque isso constituiria um grosseiro erro gerencial.

Há considerável poder e oportunidades no gerenciamento de suas disponibilidades financeiras. Não podemos aceitar decisões equivocadas; nem falta de unidade gerencial; nem trabalhar sem prioridades bem definidas e claras. A menos que a equipe esteja integrada e focada; que as decisões sejam sábias e coerentes; que os desperdícios sejam combatidos; os resultados não aparecerão no seu balanço. Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vêm.