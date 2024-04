No próximo domingo, 28, a cidade de Cerejeiras será palco do primeiro Ultra Desafio de MTB Mountain Bike” (MTB), prometendo uma competição emocionante e desafiadora para os participantes e espectadores. A largada está marcada para as 7:00 da manhã na Praça dos Pioneiros.

O evento, organizado por Diego Albonette, contará com uma premiação total de mais de 19 mil reais, distribuídos entre as categorias masculina e feminina.

Mais de 200 atletas de diversos estados, incluindo Rondônia, Mato Grosso e Acre, já confirmaram participação, prometendo uma competição de alto nível.

Uma atração especial será a presença do renomado narrador esportivo Lelo Cells, que trará ainda mais energia e emoção para o evento.

Trajetos e Desafios

Categoria Masculina: Os competidores enfrentarão um percurso desafiador de 58km, com uma altimetria acumulada de 1.429m. Este trajeto testará a resistência e habilidades técnicas dos ciclistas, com trechos que exigirão concentração e determinação.

Categoria Feminina: As participantes percorrerão 49km, com uma altimetria acumulada de 1.313m. Este trajeto foi cuidadosamente planejado para oferecer desafios específicos e emocionantes para as ciclistas, destacando a força e destreza das competidoras.

Passeio: Para os entusiastas do ciclismo que buscam uma experiência mais leve, haverá um passeio com percurso de 28km e altimetria acumulada de 411m. Esta modalidade é ideal para quem deseja desfrutar das belezas naturais da região em um ritmo mais tranquilo.

A expectativa é alta para este primeiro Ultra Desafio de MTB em Cerejeiras, que promete não apenas uma competição acirrada, mas também um dia repleto de diversão e adrenalina para todos os envolvidos. Venha prestigiar e torcer por esses corajosos atletas no domingo!