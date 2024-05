As Associações Empresariais do Cone Sul, num esforço conjunto para abordar as crescentes preocupações com a segurança pública nos municípios, promovem nesta quarta-feira, 8, reunião pública em Cerejeiras para debater a questão.

O encontro visa discutir e encontrar soluções para os desafios enfrentados pela região do Cone Sul em relação à segurança pública.

Questões como a escassez de efetivos policiais, falta de delegados e infraestrutura inadequada serão abordadas com o intuito de encontrar medidas colaborativas e eficazes.

A reunião está prevista para começar às 8h e será sediada na Associação Empresarial de Cerejeiras.

Conforme convite enviado à redação do Extra de Rondônia, a participação e contribuição dos convidados são consideradas essenciais para o sucesso do evento e para o avanço das discussões em direção a uma segurança pública mais eficiente e acessível para todos.

Interessados em participar podem confirmar sua presença através do telefone (69) 9.9368-1833, com Francieli Bueno, para facilitar a organização do evento.

A presença de autoridades e representantes dos municípios é crucial para garantir uma discussão abrangente e a implementação efetiva das soluções propostas.

O evento está sendo realizado e promovido por presidentes da classe empresarial de Cerejeiras, Cabixi, Colorado do Oeste e Corumbiara.