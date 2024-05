Na manhã desta quinta-feira, 09, Michelle Aline Pereira, Secretária-Geral do Diretório Regional do MDB em Vilhena, visitou a sede do Extra de Rondônia para compartilhar detalhes sobre o recente encontro interno do partido que discutiu estratégias políticas para as próximas eleições municipais.

Segundo Michelle, o MDB confirmou o atual vereador Ronildo Macedo (ex-presidente da Câmara de Vilhena) como pré-candidato a prefeito.

Ela disse que o partido apresenta uma nominata ao Legislativo considerada robusta e equilibrada, com a perspectiva de conquistar múltiplas cadeiras na Câmara de Vereadores.

Com cerca de vinte filiados dispostos a compor a nominata, o grupo político do MDB demonstra força e diversidade, contando inclusive com oito mulheres, ultrapassando o mínimo exigido pela lei.

A dirigente partidária aproveitou a oportunidade para convocar tanto mulheres quanto jovens a se engajarem na vida política do município. Ela destacou a importância da militância, do acompanhamento das ações dos agentes públicos e do exercício da cidadania para contribuir efetivamente com o desenvolvimento de Vilhena.

A entrevista com Michelle Aline Pereira ofereceu insights valiosos sobre as estratégias eleitorais do MDB em Vilhena, reforçando o compromisso do partido em promover uma participação política inclusiva e diversificada.