No próximo final de semana, a APAE de Chupinguaia promoverá o aguardado 12º Leilão Beneficente, um evento que promete reunir diversão e solidariedade.

Marcado para iniciar no sábado, dia 11, às 17 horas, a abertura será marcada por uma carreata pelas principais ruas e avenidas da cidade.

Às 21 horas, a festa ganha ritmo com apresentações de shows regionais, seguidos por um animado baile-show com o grupo Ari Santos e os Recampados. Já no domingo pela manhã, os festejos recomeçam com bingos e um suculento costelão ao meio-dia.

O ponto alto do evento será o leilão de gado, que terá início às 16 horas do domingo. Além da oportunidade de adquirir animais de qualidade, os participantes terão a chance de concorrer ao sorteio de uma Biz Zero Quilômetro. O encerramento será marcado por emocionantes apresentações de velocross no final da tarde.

O Leilão Beneficente da APAE será realizado nas instalações do antigo Motoclube e é totalmente promovido e realizado pela instituição. O evento conta com a cobertura total do Extra de Rondônia, proporcionando visibilidade e apoio à causa.