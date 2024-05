Um vídeo que circula nas redes sociais há alguns dias na região de Cacoal gerou muita polêmica e controvérsia na cidade, e o caso acabou envolvendo o pai de uma criança que está internada, além do prefeito Adailton Fúria, a secretária de Saúde do Município, o deputado Cássio Góes e o vereador Paulo Henrique.

Tudo começou com a divulgação de um vídeo por um cidadão que se chama Vinícius Braga, que estava com o filho internado numa unidade municipal e com a criança precisando passar por exame radiológico foi informado que o equipamento está estragado há muito tempo, e que os pacientes que necessitam de Raio X tem de ser levados ao Hospital Regional ou o Heuro, situação que o denunciante considera indevida e preocupante.

O vídeo repercutiu nas redes sociais e o prefeito Adailton Fúria resolver dar resposta ao cidadão, porém não explicando o motivo do equipamento estar estragado e a rede municipal impossibilitada de prestar o serviço, mas sim atacando Vinícius, o acusando de usar o caso para promoção pessoal.

Tal reação levou Vinícius a rebater a fala do prefeito, dizendo que não apenas o procurou em seu número privado para comunicar o problema e pedir solução, sendo ignorado por Fúria, além de afirmar que não precisa de se promover às custas da doença do filho, mas sim quer que seus direitos sejam respeitados, e que a Prefeitura de Cacoal cumpra com suas obrigações.

Tomando conhecimento do caso, o vereador Paulo Henrique, que estava em Brasília (DF), com outros colegas de parlamento, buscou ajuda junto ao Governo do Estado, cujo secretário de Saúde por coincidência estava na capital federal.

Houve uma reunião entre os vereadores e o secretário estadual lá mesmo em Brasília, ocasião em que ficou acordado que o governo providenciaria um equipamento de radiologia para o Município, porém dias depois Paulo Henrique disse ter sido surpreendido por uma mensagem do secretário estadual, dizendo que através do deputado estadual Cássio Goes, que foi vice-prefeito de Cacoal antes de ser eleito, e da secretária municipal de Saúde, a prefeitura cacoalense declinou do apoio, alegando que já há emenda do parlamentar protocolada no Estado aferindo recursos para aquisição da máquina.

Para Paulo Henrique a situação é inconcebível, e demonstra a desestruturação do sistema municipal de saúde, “que tirando algumas questões pontuais, como a valorização dos trabalhadores do setor, se encontra um verdadeiro caos, com a administração do prefeito Adailton Fúria se mostrando incapaz de resolver casos corriqueiros do dia a dia, além de ser atrapalhado por um deputado que deveria estar trabalhando em prol do Município e da população e quer, ele sim, buscar promoção pessoal enquanto o povo sofre com o mau atendimento”, disse o vereador em entrevista ao Extra de Rondônia.