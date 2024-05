Pressionado pelos resultados e desempenho recentes, o Flamengo deu uma boa resposta neste sábado (11), no Maracanã, e venceu o Corinthians por 2 a 0 pela sexta rodada do Brasileirão.

A equipe de Tite dominou o jogo desde o apito inicial e contou com atuação de destaque de Lorran, autor de um gol e uma assistência para Pedro, que abriu o placar.

Com o resultado, o Flamengo, com 11 pontos, assume a liderança da tabela de forma momentânea. O Corinthians, com cinco, pode terminar a rodada no Z4.

Agora, os times focam nos torneios internacionais. O Corinthians recebe o Argentino Juniors, na terça (14), pela Sul-Americana. O Flamengo enfrenta o Bolívar, na quinta (16), pela Libertadores.

Pedro abre o placar!

O Flamengo não deixou o Corinthians respirar e pressionou o adversário logo nos minutos iniciais. Foram seguidas chances de marcar até Pedro abrir o placar aos 20 minutos.

Depois de fazer boas defesas em finalizações de Cebolinha e Lorran, Carlos Miguel falhou em chute de Pedro, que driblou Cacá dentro da área: Flamengo na frente no Maracanã!

Só da Flamengo

António Oliveira montou o Corinthians com uma linha defensiva de cinco homens, mas a estratégia não deu certo. Além de não conseguir ficar com a bola, os paulistas sofreram defensivamente.

Foram 14 finalizações do Flamengo antes do intervalo. Além das boas defesas de Carlos Miguel, o placar só não foi mais elástico porque Ayrton Lucas acertou a trave direita do adversário.

Do outro lado, a bola aérea foi a única resposta do Corinthians. Paulinho, logo aos três minutos, desviou escanteio e obrigou Rossi a fazer sua única defesa na primeira etapa.

Rossi espetacular!

Com Yuri Alberto no lugar de Paulinho, o Corinthians saiu mais após o intervalo e voltou a ameaçar na bola aérea. Aos 10, Rossi defendeu a cabeçada do atacante após cobrança de falta de Garro.

No rebote, o goleiro do Flamengo fez defesa espetacular em finalização de Cacá à queima-roupa.

Lorran brilha no Maraca

Aos 18, Cacá errou na saída de bola e perdeu a bola para Gerson. Na velocidade, o camisa 8 deixou Lorran em condições de marcar o segundo gol do Flamengo!

Novidade entre os titulares, o meia de apenas 17 anos coroou a atuação de destaque com assistência para Pedro e seu segundo gol entre os profissionais.

A partir da vantagem construída, o Flamengo administrou o resultado até o apito final, sem correr grandes riscos no Maracanã.

Flamengo 2 x 0 Corinthians

Flamengo

Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, De La Cruz (Victor Hugo) e Gerson; Lorran (Léo Ortiz), Everton Cebolinha (Luiz Araújo) e Pedro (Gabi) – Técnico: Tite.

Corinthians

Carlos Miguel; Félix Torres, Gustavo Henrique e Cacá (Coronado); Fagner (Léo Maná), Paulinho (Yuri Alberto), Breno Bidon, Garro (Biro) e Hugo; Wesley e Romero (Gustavo Silva) – Técnico: António Oliveira.