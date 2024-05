A Reitora do Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA, Doutora Mariana Carvalho, conquistou mais um marco significativo em sua carreira acadêmica.

Sua bem-sucedida defesa de Tese de Doutorado em Bioética na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, em Portugal, sobre “Doenças Raras e Ultrarraras e o Fornecimento de Medicamentos pelo Estado”, reflete não apenas sua dedicação incansável à pesquisa, mas também sua capacidade de abordar questões complexas e urgentes dentro do campo da saúde pública.

A Dra. Mariana Carvalho não apenas investigou a complexidade dessas condições, mas também propôs soluções práticas para melhorar o sistema de saúde, instigando um diálogo mais amplo sobre questões bioéticas e a necessidade de uma abordagem equitativa em nosso sistema de saúde. Sua aprovação na defesa de Tese do Doutorado na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto em Portugal, representa não apenas um marco significativo em sua carreira, mas também uma contribuição valiosa para o avanço do conhecimento científico, da Medicina e para o debate sobre saúde pública no Brasil.

Ao propor soluções práticas para melhorar o sistema de saúde, a Dra. Mariana Carvalho instiga uma reflexão sobre a importância de uma abordagem humanitária e equitativa para garantir que a vida de cada indivíduo seja valorizada e protegida. Sua Tese de Doutorado propõe ações para garantir que todos os pacientes, independentemente da raridade de sua condição, recebam tratamentos dignos e adequados.

Ao retornar ao Brasil, a Dra, Mariana Carvalho, traz consigo não apenas um Título de Doutora, mas, também um legado de conhecimento e importância no cenário acadêmico internacional, com impacto positivo no avanço da ciência, da bioética e na transformação de vidas na sociedade em geral.

