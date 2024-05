O andamento da obra do Hospital Regional de Guajará-Mirim avança para 52%. A deputada estadual Dra. Taíssa (Podemos) comemora e destaca avanços na construção, que inclui as especificidades culturais dos povos indígenas da região, além de inovações de infraestrutura.

A parlamentar já tem realizado tratativas sobre planos de administração do local junto à Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

A construção está sob a responsabilidade do Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (Unops), organismo da Organização das Nações Unidas (ONU), e caminha dentro do cronograma previsto. A data para entrega do hospital é em novembro do corrente ano.

“Semana passada estive em reunião com o secretário Jefferson, para saber todo plano de administração do hospital, e também como irá funcionar a hemodiálise. Estou muito feliz com esse progresso na construção. Parabéns a todos os envolvidos para o acontecimento dessa realização, principalmente o nosso governador Marcos Rocha. Esse sonho não é só meu como de toda a população da minha região”, expressa a parlamentar.

Entre as novidades do hospital está uma área de apoio à pessoa acompanhante indígena. A parte será um espaço coberto, com banheiros e local para redes, que ficará próximo ao jardim, onde haverá uma horta com plantas medicinais. A obra opera hoje com aproximadamente 54 profissionais, 82% são de Guajará-Mirim, ou seja, há impacto positivo para a geração de renda local. “Sou morador do município e estou contribuindo com meus serviços na construção. Esse é um sonho se tornando realidade, só de pensar que não vamos mais precisar ir até a capital para receber tratamento médico já é um alívio. A deputada Taíssa sempre é muito presente aqui com a gente, ela sempre quer saber de todos os detalhes”, expressou um trabalhador da obra.

De acordo com o último levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2022, o município de Guajará-Mirim conta com 39.387 moradores. Muitas dessas pessoas já precisaram se deslocar até Porto Velho para realização de exames e tratamentos médicos. O hospital é muito esperado pela população, que atualmente sofre muito com a falta de atendimento de saúde. A construção irá proporcionar um centro de saúde de qualidade, atendendo às necessidades específicas de uma comunidade diversificada, com suas características locais.