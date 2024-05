Mário “Jabá” Moreira, ex-vereador e figura proeminente na política local de Cacoal, confirmou nesta terça-feira, 14, que está construindo um projeto político para tentar retornar à Câmara Municipal de Cacoal, onde já exerceu mandato oito anos.

Em sua trajetória na vida pública, ele agrega também passagem pela Secretaria Municipal de obras, e o comando de uma representação regional do DER.

Nos pleitos anteriores, Moreira obteve vitórias expressivas, com 982 votos em 2012 e 949 votos em 2016, garantindo-lhe dois mandatos marcados por dedicação, responsabilidade e empenho na fiscalização do poder Executivo.

Ao Extra de Rondônia, ele disse que suas realizações incluem contribuições para discussões cruciais em Cacoal, como a batalha pela mudança no horário de funcionamento do comércio, resultando na geração de milhares de empregos com a abertura do shopping, lojas de varejo e supermercados operando aos domingos e feriados.

O ex-vereador é reconhecido por sua postura firme em prol da população e tem reputação como um político sério e intransigente contra a corrupção.

Jabá Moreira se apresenta como uma opção sólida para representar os interesses da comunidade de Cacoal na Câmara Municipal, e como era de se esperar, seu anúncio como pré-candidato é recebido com expectativa e apoio por alguns, enquanto outros questionam sua abordagem direta e incisiva, porém o que não há é indiferença no meio político cacoalense quanto a possível participação dele no processo eleitoral deste ano, caso seja realmente referendado pelos correligionários de seu partido, o União Brasil.