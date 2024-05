No último dia 11, uma guarnição da Polícia Militar Ambiental, durante patrulhamento na região do rio Figueira, próximo à Usina Hidrelétrica em Alta Floresta D’Oeste, interceptou um grupo de homens com uma quantidade ilegal de pescado.

No total, 31.5 kg de peixes, incluindo 46 Tucunarés e um Traíra, foram encontrados dentro de uma caixa térmica em um veículo. A quantidade pescada excedia o limite legal conforme estabelecido pelo artigo 4 da lei 2508/2011, que é de apenas um peixe por pescador.

Além do pescado, foram apreendidos uma tarrafa, petrecho não permitido pela legislação, e nove varas de bambu. Os envolvidos não possuíam Licença Ambiental para Pesca, violando também o art. 35, inciso II do Decreto Federal 6514/08, que regula as penalidades para pesca acima do limite permitido utilizando petrechos proibidos.

As ações tomadas pela guarnição culminaram na apreensão do pescado e dos equipamentos de pesca, além da detenção dos indivíduos, que foram conduzidos para a delegacia local para as providências legais subsequentes.