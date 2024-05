Nesta terça-feira 14, o vereador Dhonatan Pagani anunciou, por meio de suas redes sociais, pedido de afastamento do mandato.

Em sua declaração, Pagani menciona motivos de ordem pessoal para sua decisão, reservando-se ao direito de não entrar em detalhes sobre tais motivos.

Na postagem, o vereador fez uma breve retrospectiva de sua atuação parlamentar, destacando conquistas e realizações, porém sem mencionar polêmicas em que esteve envolvido, como a articulação para o afastamento do atual presidente do cargo ou as denúncias contra sua esposa, que foi denunciada como “servidora fantasma” lotada no gabinete de um deputado federal.

A saída de Pagani da vida pública, embora abrupta, não surpreendeu, considerando a situação contraditória em que se encontrava, divergente de seu discurso inicial. Como consequência, o comerciante Anderson José Macedo, conhecido como “Traíra”, primeiro suplente da composição que elegeu Pagani, deverá assumir a vaga nas próximas horas.

Segue abaixo a postagem de Dhonatan Pagani, feita no início desta manhã:

>>>Vídeo:

https://