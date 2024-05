Nesta quinta-feira, 16, Vilhena receberá importantes investimentos na área da Educação.

A Secretaria de Estado da Educação (SEMED) divulgou um cronograma detalhado das atividades planejadas para o dia, que incluem a entrega de tablets e obras em diferentes escolas da cidade.

Na programação obtida pelo Extra de Rondônia terá início às 09h30, na Escola Deputado Genival Nunes, localizada no Bairro Boa Esperança, com a distribuição de tablets para os alunos.

Em seguida, às 14h, será realizada a entrega de obras na Escola Paulo Freire, situada no Jardim Eldorado. Encerrando as atividades do dia, às 16h, a SEMED fará a entrega de obras no Colégio Militar Dom Pedro II, Unidade II, localizado no Bairro Bodanese.

A presença da secretária de Estado da Educação, professora Ana Pacini, está confirmada em todas as solenidades, demonstrando o compromisso do governo estadual com o desenvolvimento educacional da região.